Mercato - PSG : Zidane prêt à faire un joli cadeau à Leonardo ?

Publié le 22 juillet 2020 à 19h45 par A.C.

Le Real Madrid et le Paris Saint-Germain pourraient bien conclure un joli coup au cours de ce mercato estival.

Les prochains mois, on devrait entendre parler de Jorge Mendes au Paris Saint-Germain. Selon nos informations, le célèbre agent de joueurs et Leonardo échangent régulièrement en ce moment. Il faut dire que l’écurie de Mendes a de quoi faire saliver ! Son entreprise Gestifute gère en effet les affaires de Cristiano Ronaldo, mais également de Joao Cancelo, Fabinho, Bernardo Silva et Angel Di Maria, pour lequel une prolongation pourrait être abordée. Le 17 juillet dernier nous vous révélions que c’est James Rodriguez, révélation du Mondial 2014, qui aurait été proposé au directeur sportif du PSG.

Zidane et le Real Madrid vont tout faire pour vendre James Rodriguez