Mercato - Barcelone : Nouvelle annonce tonitruante sur l'avenir de Lautaro Martinez !

Publié le 23 juillet 2020 à 10h00 par A.D.

Pour préparer la succession d'un Luis Suarez vieillissant, le Barça voudrait absolument recruter Lautaro Martinez cet été. Toutefois, Giuseppe Marotta ne semblerait pas vouloir coopérer. Comme l'a annoncé l'administrateur délégué de l'Inter, il compte bientôt rencontrer son numéro 10 pour lui proposer une prolongation de contrat.

Partira, ne partira pas ? L'avenir de Lautaro Martinez serait de plus en plus incertain. Alors que Luis Suarez a déjà fêté ses 33 ans, le FC Barcelone souhaiterait dénicher son successeur dès cet été. Dans cette optique, le club catalan aurait fait de Lautaro Martinez sa grande priorité. Toutefois, l'Inter ne voudrait pas se séparer de son buteur argentin et aurait fixé la somme folle de 111M€ pour sa vente. De surcroit, les Nerazzurri prévoient de prolonger Lautaro Martinez pour refroidir totalement les ardeurs du FC Barcelone. Lors d'un entretien accordé à Sky Sport , Giuseppe Marotta a révélé qu'une réunion sera bientôt organisée pour proposer un nouveau contrat à Lautaro Martinez.

«Nous allons rencontrer Lautaro Martinez»