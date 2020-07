Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Mandanda fait une grande annonce sur son avenir !

Publié le 23 juillet 2020 à 9h15 par Th.B.

À un an de la fin de son contrat avec l’OM, Steve Mandanda (35 ans) ne souhaite pas se projeter dans son après-carrière, mais a assuré cultiver le désir de raccrocher les crampons au Vélodrome.

Steve Mandanda est une figure historique de l’OM, bien qu’il y évolue toujours et que sa carrière ne soit pas encore terminée. En effet, malgré son départ à Crystal Palace en 2016, l’international français de 35 ans est le joueur le plus capé de l’histoire de l’OM avec ses 549 matchs toutes compétitions confondues. Bien qu’il sortait d’un exercice 2018-2019 difficile, Mandanda a remis tout le monde d’accord au sujet de ses qualités cette saison sous la houlette de Villas-Boas. Le gardien olympien est sous contrat jusqu’en juin 2021. Et alors que le technicien portugais lui a fait un appel du pied pour qu’il prolonge, le principal intéressé souhaite rester encore un moment à l’OM.

« C’est ma volonté de rester encore longtemps ici »