Mercato - ASSE : Dénouement imminent pour Stéphane Ruffier !

Publié le 23 juillet 2020 à 9h30 par La rédaction

Mis à pied et écarté du groupe professionnel de l’ASSE, Stéphane Ruffier n’entre clairement plus dans les plans de Claude Puel. Et ce dossier devrait connaître son dénouement dans les prochains jours…

L’avenir de Stéphane Ruffier semble plus que jamais loin de l’ASSE. En conflit avec Claude Puel ces derniers mois, le portier stéphanois avait été écarté de l’équipe première par l'entraîneur des Verts, et remplacé par un Jessy Moulin devenu numéro 1 en cours de saison. Un conflit qui s'est d'ailleurs empiré. En effet, Ruffier a récemment été mis à pied par l'ASSE, de quoi forcément jeter un froid sur son avenir dans le Forez. Que feront donc les Stéphanois avec leur portier ? La réponse devrait prochainement tomber.

Une décision prise en début de semaine prochaine ?