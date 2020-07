Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Un club de Ligue 1 préparerait un gros coup avec Jovic !

Publié le 23 juillet 2020 à 11h00 par Th.B.

Le Real Madrid voudrait se séparer de Luka Jovic cet été, le Serbe n’ayant pas apporté satisfaction lors de son premier exercice. L’AS Monaco pourrait relancer l’ancienne pépite de l’Eintracht Francfort.

La saison passée, Luka Jovic avait inscrit 27 buts en 46 matchs avec l’Eintracht Francfort. Des performances époustouflantes pour le jeune international serbe à l’époque âgé de 21 ans qui a filé du côté du Real Madrid l’été dernier. Contre un chèque de 60M€, la Casa Blanca s’attachait les services de Luka Jovic. Néanmoins, venu pour concurrencer l’intouchable Karim Benzema à la pointe de l’attaque, Jovic a incontestablement échoué et n’a trouvé le chemin des filets qu’à deux reprises cette saison. Conscient du talent du Serbe, le Real Madrid pourrait prendre la décision de le prêter cet été ou de le vendre en insérant une clause de rachat dans le deal. Et l’AS Monaco débarquerait dans l’opération selon Sport BILD et Foot Mercato.

L’ASM bien dans le coup pour Jovic ?