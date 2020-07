Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Samuel Umtiti devrait prendre la porte cet été !

Publié le 23 juillet 2020 à 10h30 par A.D.

Alors que ses performances au FC Barcelone laissent à désirer, Samuel Umtiti aurait été informé qu'il n'était plus désiré. Le meilleure scénario possible pour le champion du monde français serait un prêt vers l'Italie, et pourquoi pas au Napoli.

Comme Sport.es l'a affirmé il y a plusieurs jours, le FC Barcelone aurait décidé de se séparer de Samuel Umtiti lors du mercato estival. Peu épargné par les blessures depuis son sacre en Coupe du Monde, l'international français peine à évoluer à son plus haut niveau lorsqu'il est en état de jouer. Et la direction du Barça aurait perdu patience. D'après le média espagnol, Eric Abidal, le secrétaire technique catalan, compterait se débarrasser de Samuel Umtiti cet été pour pouvoir recruter Eric Garcia, pépite de Manchester City (19 ans). Si Samuel Umtiti ne souhaite en aucun cas faire ses valises - comme Le 10 Sport vous l'a révélé en exclusivité le 14 mai - il serait plus que jamais sur le départ et devrait migrer vers l'Italie dans les prochaine semaines.

Un prêt à Naples pour Samuel Umtiti ?