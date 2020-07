Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Au Barça, les avis divergent sur Aubameyang…

Publié le 23 juillet 2020 à 5h15 par T.M.

Face à la complexité du dossier Lautaro Martinez, l’option Pierre-Emerick Aubameyang commence à prendre du poids à Barcelone. Néanmoins, en interne, on ne serait pas vraiment sur la même longueur d’onde concernant le buteur d’Arsenal.

A la recherche du successeur de Luis Suarez, le FC Barcelone se démène depuis plusieurs semaines désormais pour parvenir à un accord avec l’Inter Milan pour le transfert de Lautaro Martinez. Toutefois, pas épargné par les répercussions du coronavirus, le club catalan n’a pas les moyen pour assumer une telle opération. Entre les deux clubs, les négociations sont ainsi plus que compliquées et c’est pas sur que Lautaro Martinez rejoigne le Barça cet été. Par conséquent, les Blaugrana pourraient donc se replier sur Pierre-Emerick Aubameyang. Un dossier qui prend de plus en plus de poids sur les bords de la Méditerranée.

Des points positifs… mais aussi négatifs !