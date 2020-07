Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Thiago Motta affiche de grands regrets pour Kouassi et Aouchiche

Publié le 23 juillet 2020 à 4h15 par T.M.

Ayant entraîné Tanguy Kouassi et Adil Aouchiche chez les U19 du PSG, Thiago Motta a fait part de ses regrets concernant les départs des deux ex-Parisiens.

Depuis plusieurs saisons désormais, le PSG n’arrive pas à retenir ses pépites. Et cet été, cela a encore été le cas avec Tanguy Kouassi et Adil Aouchiche. Annoncés comme les plus grands talents du centre de formation parisien, les deux joueurs ont préféré signer pro ailleurs, au Bayern Munich pour le défenseur, et à l’ASSE pour le milieu de terrain. Deux gros départs qui ont bien évidemment énervé le PSG et Leonardo. Mais d’autres aussi ont regretté ces pertes. Cela a notamment été le cas de Thiago Motta, qui a eu Aouchiche et Kouassi sous ses ordres chez les U19 parisiens.

« Le PSG c'est vraiment leur club »