Mercato - PSG : Le Real Madrid reçoit un avertissement pour Kylian Mbappé !

Publié le 23 juillet 2020 à 2h00 par G.d.S.S.

Malgré l’intérêt prononcé du Real Madrid à l’encontre de Kylian Mbappé, Thomas Tuchel semble déterminé à conserver l’attaquant français encore longtemps au PSG et il le fait savoir.

Sous contrat jusqu’en juin 2022 avec le PSG, Kylian Mbappé s’est voulu rassurant sur son avenir mardi soir au micro de beINSPORTS : « Cela veut dire que je suis là et que je suis dans le projet pour une quatrième année (…) Je serai là quoi qu'il arrive et je vais essayer de ramener des trophées avec l'équipe et de faire tout mon possible pour donner le meilleur de moi-même », a indiqué l’attaquant français, assurant donc qu’il ne bougerait pas du PSG cet été. Et Thomas Tuchel, à son tour, a tenu à se montrer ferme sur l’avenir de Mbappé.

« Nous ne sommes pas prêts à le vendre »