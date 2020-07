Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Romeyer livre les dessous du dossier Aouchiche !

Publié le 23 juillet 2020 à 0h30 par G.d.S.S.

Alors que l’ASSE a réussi à rafler la mise avec Adil Aouchiche en attirant gratuitement l’ancienne pépite du PSG, Roland Romeyer c’est confié sur ce recrutement.

Au terme d’un long feuilleton qui aura duré plusieurs mois, le PSG a finalement perdu deux de ses éléments les plus prometteurs cet été : Tanguy Kouassi et Adil Aouchiche, qui ont refusé de signer professionnel avec leur club formateur. Le premier s’est engagé avec le Bayern Munich, tandis qu’Aouchiche a opté pour un avenir du côté de l’ASSE qui lui offre un salaire de 100 000€ brut et une prime à la signature de 1,5M€. Interrogé dans les colonnes de L’Equipe , Roland Romeyer justifie ce recrutement de l’ancien milieu de terrain du PSG.

« La volonté de s’appuyer sur des jeunes à fort potentiel »