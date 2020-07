Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Les plans du Real Madrid chamboulés à cause de Mbappé ? La réponse !

Publié le 22 juillet 2020 à 15h45 par H.G.

Alors que Kylian Mbappé a mis fin aux espoirs du Real Madrid de le recruter cet été ce mardi, cette annonce de l’attaquant français n’aurait finalement rien changé aux plans du club de la capitale espagnole.

« Je suis là et je suis dans le projet pour une quatrième année. Les 50 ans du club, c'est une année importante aux yeux du club, des supporters, de tout le monde. Je serai là quoi qu'il arrive et je vais essayer de ramener des trophées avec l'équipe et de faire tout mon possible pour donner le meilleur de moi-même », a lâché Kylian Mbappé ce mardi au micro de beIN Sport à la mi-temps du match amical du PSG face au Celtic Glasgow au Parc des Princes (4-0). Ce faisant, l’international français a définitivement mis fin à toutes les spéculations pour son avenir cet été, bien que la question de sa continuité à Paris dans un an reste encore entière puisqu’il sera alors à un an du terme de son contrat. Du reste, à l’heure actuelle, le futur de Kylian Mbappé s’écrit au PSG, et tout indique que le Real Madrid était déjà au courant de cette tendance à en croire les dernières révélations de la presse espagnole.

Le Real Madrid ne prévoyait aucun mouvement pour Kylian Mbappé cet été !