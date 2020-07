Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un nouveau gros dossier activé par Abidal ?

Publié le 22 juillet 2020 à 23h00 par La rédaction

Désireux de renforcer sa défense la saison prochaine, le FC Barcelone aurait plusieurs cibles en tête. Et l’une d’elle mènerait jusqu’à Pau Torres, international espagnol de Villarreal…

Le FC Barcelone prépare la saison prochaine. Après avoir laissé le titre de champion d'Espagne au Real Madrid, le Barça va devoir se réinventer et cela pourrait passer par un mercato agité. La défense sera d'ailleurs l'un des grands chantiers des Blaugrana, qui pourraient perdre Samuel Umtiti et Jean-Clair Todibo. Qui accompagnera Clément Lenglet, Gerard Piqué et Ronald Araujo ? En Catalogne, une nouvelle piste prendrait du poids alors que le nom d'Eric Garcia ne cessait d'être évoqué dernièrement…

Pau Torres ciblé ?