Mercato - OM : Les vérités de Mandanda sur le faux départ de Villas-Boas !

Publié le 23 juillet 2020 à 10h15 par La rédaction

Steve Mandanda a reconnu avoir eu plusieurs échanges avec André Villas-Boas lorsque celui-ci réfléchissait à quitter l’OM. Le capitaine marseillais estime que c’est l’ensemble du groupe qui a poussé le coach à rester.

André Villas-Boas sera bien sur le banc de l’Olympique de Marseille cette saison. Mais il y a plusieurs semaines, cela n’était pas si sûr. En effet, le technicien réfléchissait à quitter le club en mai dernier après le départ d’Andoni Zubizarreta. Le Portugais avait souvent lié son avenir à celui de l’ancien directeur sportif de l’OM, avec qui il entretenait une bonne relation. Villas-Boas respecte alors son contrat qui le lie jusqu’en juin prochain à Marseille. Son vestiaire l’a convaincu de rester. Après Valentin Rongier il y a quelques jours, Steve Mandanda est revenu sur ce feuilleton qui a fait frissonner les Marseillais…

« C’est l’ensemble du groupe, l’ensemble de nos mots qui ont fait la différence »