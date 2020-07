Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Le plan de l’OM se dessine pour cette pépite !

Publié le 24 juillet 2020 à 1h45 par Th.B.

Pépite issue du centre de formation de l’OM, Florian Chabrolle (22 ans) pourrait assez rapidement signer un nouveau contrat avant d’être prêté dans la foulée.

Formé à l’OM, Florian Chabrolle (22 ans) a fait forte impression lors de la large victoire du club phocéen face au SV Heimsteten (6-1) en marquant un joli but. À l’occasion de cette rencontre qui s’est déroulée mercredi, André Villas-Boas a fait confiance à d’autres « minots » issus du centre de formation tels que Marley Aké et Ugo Bertelli. À l’issue du match face à la formation allemande, évoluant en quatrième division nationale, l’entraîneur de l’OM a fait savoir qu’il comptait conserver le milieu de terrain à vocation offensive marseillais. « On a démarré les négociations pour (prolonger) Florian Chabrolle. J’espère être vite rassuré sur son futur à l’OM. C’est un joueur qu’on veut garder ». L’occasion pour La Provence de faire un point sur la situation.

Chabrolle prolongé puis prêté ?