Mercato - OM : Une piste à 20M€ compliquée par... Rudi Garcia ?

Publié le 23 juillet 2020 à 19h45 par A.D.

L'OM, l'OL et le LOSC se disputeraient le recrutement de Samuel Gigot. Le défenseur du Spartak Moscou privilégierait un transfert à Lyon et aurait fait savoir à sa direction qu'il voulait retrouver la France cet été.

Pour renforcer sa défense centrale, André Villas-Boas aurait coché plusieurs noms, et notamment ceux de Leonardo Balerdi, déjà recruté, et de Samuel Gigot. En ce qui concerne le natif d'Avignon, le coach de l'OM serait à la lutte avec le LOSC et l'OL et aurait la nécessité de débourser entre 18 et 20M€ pour satisfaire les désirs du Spartak Moscou. De son côté, Samuel Gigot afficherait déjà une préférence pour son avenir. Et cela ne devrait pas faire plaisir à André Villas-Boas.

Samuel Gigot pencherait pour l'OL