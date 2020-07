Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Villas-Boas a été aidé par deux VRP de luxe pour Balerdi !

Publié le 23 juillet 2020 à 14h30 par La rédaction

Après s’être engagé à l’Olympique de Marseille, Leonardo Balerdi a confié que Lucas Ocampos était un exemple de la réussite à l’OM pour lui. Le défenseur argentin a également parlé de sa relation avec Dario Benedetto, avec qui il a longuement échangé avant de signer à Marseille.

« On l'a bien suivi, je le connais très bien ». André Villas-Boas s’est récemment réjoui d’avoir pu recruter Leonardo Balerdi (21 ans) au sein de son effectif, dans les colonnes de La Provence . En effet, le jeune défenseur central a signé à l’Olympique de Marseille ce mardi en provenance du Borussia Dortmund. L’Argentin s’est engagé pour un prêt d’une saison en Ligue 1. Mais l’OM pourrait décider de conserver l’international argentin (2 sélections) puisque les deux clubs ont négocié une option d’achat non obligatoire, à hauteur de 14M€. « J'espère qu'il rejoindra l'OM définitivement à la fin de la saison », avait ajouté l’entraîneur portugais. Après avoir paraphé son nouveau contrat, Leonardo Balerdi a rejoint ses coéquipiers en Allemagne. Il poursuit ainsi le stage de préparation avec sa nouvelle équipe près de Munich.

Lucas Ocampos comme modèle

Après Dario Benedetto l’année dernière, l’OM s’offre un nouvel élément argentin. Nombreux sont ceux qui ont foulé la pelouse du stade Vélodrome dans l’histoire du club, Lucho Gonzalez ou encore Gabriel Heinze pour ne citer qu’eux. Et ces dernières saisons, c’est Lucas Ocampos qui avait marqué de sa patte son passage à l’Olympique de Marseille. Parti vers le FC Séville en juillet dernier contre un chèque de 15M€, « Lukitas » a laissé de beaux souvenirs aux supporters marseillais qui appréciaient la grinta et la combativité de leur ancien attaquant. Pour Leonardo Balerdi, le chemin de Lucas Ocampos ne peut qu’être un exemple à suivre s’il veut progresser dans sa carrière. « J’ai joué en équipe d’Argentine avec lui. Il est formidable, c’est un grand joueur. Je sais qu’il a fait forte impression à l’OM. J’espère pouvoir en faire autant », a affirmé le nouveau numéro 5 marseillais, dans une interview publiée par l’Olympique de Marseille. Mais Lucas Ocampos n’a pas été le seul argentin à avoir pesé dans la balance…

Une forte amitié avec Dario Benedetto