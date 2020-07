Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Villas-Boas veut régler un autre dossier cet l'été !

Publié le 23 juillet 2020 à 13h45 par La rédaction

André Villas-Boas a confié que l’OM avait entamé les discussions pour prolonger Florian Chabrolle, en fin de contrat en juin prochain. L’entraîneur portugais ne veut pas perdre sa pépite.

Les joueurs de l’Olympique de Marseille participent actuellement à un stage de préparation en Allemagne. L’occasion pour les cadres de se remettre dans le bain. Dimitri Payet et Florian Thauvin semblent déjà être en jambes. D’un autre côté, André Villas-Boas se permet d’accorder du temps de jeu à ses jeunes, comme Marley Aké, Ugo Bertelli ou encore Florian Chabrolle. Le milieu offensif marseillais a inscrit un but et délivré une passe décisive alors qu’il a joué toute la seconde période mercredi face au SV Heimstetten (6-1). Après la performance convaincante de son numéro 29, l’entraîneur marseillais s’est clairement prononcé sur l’avenir de sa jeune pépite…

« C’est un joueur qu’on veut garder »