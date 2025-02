Mercato - PSG : Le rendez-vous pour la signature d'une star !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Le Paris Saint-Germain, après avoir sécurisé l’avenir de plusieurs de ses joueurs clés, se concentre désormais sur Gianluigi Donnarumma. Des rendez-vous décisifs seraient prévus pour parvenir à un accord avec le portier italien, sous contrat jusqu’en juin 2026. Parallèlement, l'intérêt persistant du PSG pour Lucas Chevalier, le gardien du LOSC, suscite des spéculations.

Alors que le PSG vient d’officialiser les prolongations de Nuno Mendes, Achraf Hakimi et Vitinha, celle de Gianluigi Donnarumma reste en suspens. Les discussions avaient pourtant été entamées il y a quelques mois pour un nouveau contrat, l’actuel courant jusqu’en juin 2026. « J'ai envie de rester et de prolonger parce qu'ici c'est ma maison. Je me sens très bien ici, j'espère continuer faire un bon travail ici », déclarait le portier du PSG le mois dernier après la victoire à Stuttgart.

Des rendez-vous sont pris pour Donnarumma

RMC assurait dernièrement que l’optimisme était revenu pour la prolongation de Gianluigi Donnarumma, souhaitée par le PSG et le principal intéressé. Ce mercredi, L’Équipe indique que plusieurs rendez-vous sont prévus pour parvenir à un accord.

Le PSG toujours sur Chevalier ?

Ces dernières semaines, le nom de Lucas Chevalier est pourtant revenu avec insistance, L’Équipe et Le Parisien révélant un grand intérêt de la part du PSG pour le portier du LOSC que connaît bien Luis Campos, qui lui a fait signer son premier contrat professionnel dans le nord de la France. Affaire à suivre...