Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Une bataille colossale pour cette nouvelle piste de Villas-Boas ?

Publié le 23 juillet 2020 à 12h45 par A.D. mis à jour le 23 juillet 2020 à 13h02

En plus de Leonardo Balerdi, André Villas-Boas songerait à recruter Samuel Gigot pour renforcer sa défense centrale. Le coach de l'OM serait en concurrence avec l'OL et le LOSC pour le pensionnaire du Spartak Moscou.

Malgré la présence de Boubacar Kamara, Alvaro Gonzalez, Duje Caleta-Car et Lucas Perrin, André Villas-Boas voudrait à tout prix recruter en défense centrale. Comme il l'a reconnu lui-même, le coach de l'OM est content d'avoir récupéré Leonardo Balerdi et voudrait le conserver à l'issue de son prêt : « On l'a bien suivi, je le connais très bien. Je n'ai pas été surpris quand Andoni (Zubizarreta) et Albert (Valentin) me l'ont présenté. Dortmund l'a pris plus vite que nous. J'espère qu'il rejoindra l'OM définitivement à la fin de la saison » , a-t-il déclaré lors d'un entretien accordé à La Provence . Alors qu'il s'est attaché les services de Leonardo Balerdi, André Villas-Boas aurait une autre cible en défense centrale : Samuel Gigot.

Un combat entre l'OM, l'OL et le LOSC pour Samuel Gigot ?