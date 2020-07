Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo a évité une grande déconvenue face au FC Barcelone !

Publié le 24 juillet 2020 à 7h45 par T.M.

Bonne nouvelle pour le PSG, ce jeudi, Edouard Michut a signé son premier contrat pro avec le club de la capitale. De quoi permettre à Leonardo d’éloigner la menace de grands clubs européens et notamment le FC Barcelone.

Suite aux départs de Tanguy Kouassi et Adil Aouchiche, qui n’ont pas souhaité signé leur premier contrat pro avec le PSG, Leonardo s’est activé pour sécuriser l’avenir des autres prodiges du centre de formation parisien. Et depuis ce jeudi, c’est chose faite avec Edouard Michut. A 17 ans, le milieu de terrain est annoncé comme un futur talent du PSG, où son avenir va bien s’écrire. En effet, Michut vient de parapher son premier contrat pro avec le club de la capitale. « Le Paris Saint-Germain est heureux d’annoncer la signature du premier contrat professionnel d’Édouard Michut. Âgé de 17 ans, le milieu de terrain français est désormais lié au Club jusqu’au 30 juin 2023 », peut-on ainsi lire dans le communiqué.

Le FC Barcelone était à l’affût !