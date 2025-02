OM : «L'erreur» à 16M€ que personne n'a vu venir !

Thomas Bourseau

Avec le recrutement de Jonathan Rowe l'été dernier, l'OM estimait avoir mis la main sur un talent anglais qu'il pourrait faire éclore dans l'atmosphère électrique de l'Orange Vélodrome. Mais plus les semaines passent, moins l'espoir semble être de mise dans la cité phocéenne. Un journaliste spécialisé sur l'actualité de Norwich, son ancien club, dénonce une erreur de casting.

Jonathan Rowe (21 ans) n'a pour le moment pas connu la réussite qu'il escomptait et que Roberto De Zerbi avait imaginé pour lui. En conférence de presse à la fin du mercato estival de 2024, l'entraîneur de l'OM misait sur l'ailier anglais arrivé de Norwich City par le biais d'un prêt payant de 2M€ avec une option d'achat obligatoire de 14,5M€ au terme de sa saison en prêt. « C'est un grand joueur, il est là pour le présent et le futur, pour une équipe qui perdure dans le temps, il est fier de venir, il a fortement voulu l'OM ».

OM - Bennacer : L’annonce qui va faire jubiler les Marseillais !

➡️ https://t.co/E7WfDK6m8s pic.twitter.com/KqxTK5Yj9H — le10sport (@le10sport) February 19, 2025

«Rowe a fait une erreur en quittant Norwich»

Cependant, force est de constater que la mayonnaise n'a pas encore pris pour Jonathan Rowe à l'Olympique de Marseille. Il n'y qu'à s'attarder sur les deux victoires marseillaises à Angers (2-0) et contre l'OL (3-2) auxquelles l'ailier anglais n'a pas pris part et ses 10 petites minutes jouées lors de la démonstration de l'OM contre l'ASSE samedi dernier (5-1). Le dernier but de Rowe remonte en octobre dernier contre Angers (1-1) et sa dernière passe décisive en Coupe de France face à l'ASSE le 22 décembre (4-0). Trop peu d'influence de la part de l'attaquant latéral anglais. Au point où Zeke Downes pointe une erreur de casting à la fois pour le joueur et l'OM.

« Je pense que Rowe a fait une erreur en quittant Norwich. Je n’ai pas aimé la façon dont il est parti, mais on peut imaginer que la plupart de nos joueurs auraient dit oui à un transfert à Marseille ».

«Il aurait peut-être pu rester ici une année de plus»

« Je ne pensais pas, à l’époque, que c’était forcément une mauvaise décision, mais évidemment, avec le recul, il n’a plus vraiment de temps de jeu, et il aurait peut-être pu rester ici une année de plus ». a conclu le journaliste couvrant l'actualité de Norwich City pour Football League World.