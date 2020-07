Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Grande nouvelle après les départs de Kouassi et Aouchiche !

Publié le 24 juillet 2020 à 3h00 par G.d.S.S.

Considéré comme l’un des talents les plus prometteurs du PSG, Xavi Simons a fait passer un message fort à sa direction en affichant son envie de porter encore longtemps le maillot du club de la capitale.

Ce début de mercato estival a surtout été marqué par les départs au PSG, et notamment chez les jeunes joueurs. Tanguy Kouassi et Adil Aouchiche, qui ont refusé ces derniers mois de signer leur premier contrat professionnel dans la capitale, se sont respectivement engagé avec le Bayern Munich et l’ASSE, et le PSG donc une nouvelle fois laissé filer gratuitement de jeunes talents. Mais que la direction parisienne se rassure, un autre grand espoir du club n’a pas l’intention de leur faire faux bond…

Xavi Simons mise sur un avenir au PSG