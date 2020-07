Mercato - PSG : Une pépite d’Al-Khelaïfi affiche un souhait fort pour son avenir !

Foot - Mercato - PSG

Arrivé à l’été 2019 au PSG en provenance du FC Barcelone, le jeune milieu de terrain Xavi Simons fête aujourd’hui son premier anniversaire dans la capitale. Et il a déjà une grosse idée en tête pour son avenir…

Tandis que certains espoirs du PSG comme Tanguy Kouassi (Bayern Munich) ou encore Adil Aouchiche (ASSE) ont préféré s’envoler vers d’autres horizons pour débuter leur carrière professionnelle, d’autres ne cachent pas leur bonheur d’évoluer dans la capitale. C’est le cas de Xavi Simons, débarqué il y a tout juste un an en provenance de Barcelone, où il avait jusque-là effectué sa formation, au sein de la prestigieuse Masia. Présenté comme une véritable pépite, le jeune miilieu de terrain néerlandais de 17 ans était arrivé sous le feu des projecteurs, avant d’effectuer une saison avec les U19 du PSG, au cours de laquelle il s’est illustré en Youth League.

C’est sur son compte Twitter , suivi par environ 46 000 personnes, que Xavi Simons a exprimé tout son amour pour le PSG, et l’envie d’y évoluer encore de nombreuses années : « Aujourd’hui je célèbre le premier anniversaire de mon arrivée à Paris, et je ne pense qu’à pouvoir en remplir bien d’autres en défendant ce maillot. Je suis arrivé à un moment clé de ma carrière sportive et en une seule saison, j’ai évolué tant sur le plan professionnel que personnel », a lâché Simons. Nasser Al-Khelaïfi pourra donc rapidement fixer l’avenir de sa jeune pépite, dont le contrat actuel court jusqu’en juin 2022 avec le PSG.

Today I celebrate a year of my arrival in Paris and my wish is to spend many more years defending this jersey. (1/2) pic.twitter.com/ajmyJq5e79