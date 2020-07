Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une menace inattendue pour ces deux pistes de Leonardo ?

Publié le 23 juillet 2020 à 18h45 par Th.B.

Alors que Kalidou Koulibaly et Milan Skriniar intéresseraient particulièrement Manchester City, en quête de renforts dans ce secteur de jeu, un autre cador anglais compterait faire de l’ombre au PSG avec ces deux défenseurs.

Alors que son départ semble acté, lui qui a fait ses adieux au public du Parc des princes mardi soir, Thiago Silva pourrait toujours trouver un nouvel accord avec le PSG. Si cette éventualité ne se réalisait cependant pas, Leonardo aurait pris la décision de recruter un défenseur central. Dayot Upamecano est une réelle possibilité. Le10sport.com vous a révélé en exclusivité le 21 juillet dernier que des contacts avaient été initiés entre le club de la capitale et le clan Upamecano. Outre le défenseur de Leipzig, le PSG aurait des vues sur Milan Skriniar et Kalidou Koulibaly. Mais les deux rocs de Serie A semblent avoir la cote sur le marché.

Chelsea prêt à dégainer pour Koulibaly ou Havertz