Mercato - PSG : Thomas Tuchel se prononce sur l’avenir de Thiago Silva !

Publié le 23 juillet 2020 à 19h15 par La rédaction

En fin de contrat, Thiago Silva doit quitter le PSG après la Ligue des Champions. Interrogé sur le défenseur brésilien, Thomas Tuchel est resté très évasif concernant l’avenir du capitaine parisien.

Thiago Silva vit certainement ses derniers moments avec le PSG. En fin de contrat cet été, le défenseur central brésilien a prolongé de deux mois avec le club parisien afin d’aider le PSG à remporter ses derniers matchs en Ligue des Champions et dans les coupes nationales. Une prolongation qui jette encore plus d’incertitude sur l’avenir de Thiago Silva qui souhaiterait prendre un nouveau départ où Everton et Arsenal lui font les yeux doux, comme révélé en exclusivité sur le 10 sport. Interrogé en conférence de presse sur l’avenir du défenseur brésilien au sein du PSG, Thomas Tuchel est resté très évasif sur cette question…

« On parlera plus tard de cette chose-là »