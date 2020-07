Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : McCourt lâche une bombe à Ajroudi pour la vente de l'OM !

Publié le 23 juillet 2020 à 17h15 par B.C.

Malgré le pressing effectué par Mohamed Ayachi Ajroudi et Mourad Boudjellal pour le rachat de l'OM, Frank McCourt a formellement rejeté l'offre de négociation de l'homme d'affaires franco-tunisien.

Depuis maintenant près d'un mois, l'Olympique de Marseille est au cœur de l'actualité suite aux nombreuses prises de paroles de Mohamed Ayachi Ajroudi et Mourad Boudjellal, désireux de racheter le club phocéen. Les deux hommes multiplient les apparitions dans les médias afin de vanter leur projet de rachat et mettre la pression sur Frank McCourt, qui a plusieurs fois assuré via sa porte-parole et Jacques-Henri Eyraud qu'il n'était pas vendeur. Mardi, l'Olympique de Marseille a décidé de passer à la vitesse supérieure en annonçant vouloir « faire condamner les auteurs de cette campagne de déstabilisation », à savoir Ajroudi et Boudjellal. « À aucun moment Monsieur McCourt n’a envisagé de céder sa participation dans Olympique de Marseille SASP à Messieurs Ayachi Ajroudi et Boudjellal », pouvait-on également lire dans ce communiqué.

McCourt refuse de négocier avec Ajroudi