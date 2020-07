Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le Barça calme tout le monde pour Laurent Blanc !

Publié le 23 juillet 2020 à 18h30 par T.M.

Ces derniers jours, le nom de Laurent Blanc n’a cessé de revenir pour entraîner le FC Barcelone. Face à la tournure prise par ce dossier, le club catalan a multiplié les démentis. Pour le Cévenol, l’avenir ne s’écrirait donc pas sur le banc catalan.

Cela fait 4 ans que Laurent Blanc n’a plus entraîné. Remercié par le PSG en 2016, le Cévenol veut désormais revenir dans la lumière, ayant pris la décision de se rapprocher de Jorge Mendes pour cela. Et l’attente pourrait enfin être terminée pour le technicien français. Annoncé précédemment du côté de Valence, c’est au FC Barcelone qu’il a été envoyé avec insistance ces derniers jours. Face à la situation actuelle de Quique Setien, le club catalan se chercherait un nouveau entraîneur pour la saison prochaine. Passé par le Barça en tant que joueur, Blanc pourrait donc retrouver le Camp Nou, cette fois sur le banc de touche. L’entraîneur de 54 ans aurait d’ailleurs un grand positif, le fait qu’il puisse accepter un contrat de seulement un an puisqu’avec les élections présidentielles en 2021, un nouvel entraîneur devrait débarquer à cette date. Laurent Blanc cocherait ainsi plusieurs cases pour venir entraîner le FC Barcelone, mais il ne devrait pas être l’heureux élu.

Le Barça ne veut pas prendre de risques avec Blanc !

Laurent Blanc sera-t-il l’entraîneur du FC Barcelone la saison prochaine ? Selon les derniers échos en provenance d’Espagne, la réponse est non. D’ailleurs, As vient confirmer un peu plus cette tendance. Alors que le club catalan aurait reconnu des contacts avec le Cévenol, c’est d’ailleurs lui qui aurait fait le premier pas, le Barça a fait savoir qu’il n’était clairement pas la priorité pour venir succéder à Quique Setien sur le banc de touche. Il est également expliqué que les Blaugrana ne voudraient pas prendre le risque de nommer Laurent Blanc, lui qui n’a plus entraîné depuis 4 ans maintenant. Niant également au passage le fait qu’Eric Abidal avait initié ce dossier, le FC Barcelone vient donc enterrer un peu plus l’idée de voir l’ancien Blaugrana faire son retour cette fois sur le banc de touche.

