Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : L'avenir d'Umtiti encore loin d'être acté ?

Publié le 23 juillet 2020 à 17h00 par B.C.

Annoncé sur le départ, Samuel Umtiti aurait encore une chance de rester au FC Barcelone, au grand dam de la direction catalane.

En proie à de nombreux problèmes physiques, Samuel Umtiti devrait être poussé vers la sortie cet été. Le champion du monde tricolore n'a joué que 18 matches toutes compétitions confondues cette saison, un bilan trop faible pour la direction du FC Barcelone qui souhaiterait mettre la main sur un nouveau défenseur durant le mercato. Mais pour cela, il faudra se séparer du Français de 26 ans au préalable. Comme l'a expliqué Sport ce jeudi, un prêt au Napoli serait une possibilité pour Samuel Umtiti, informé par son club qu'il n'entre pas dans les plans pour la prochaine saison. Cependant, le départ du joueur est encore loin d'être acté.

Umtiti n'est pas encore parti