Mercato - Real Madrid : Pour Gareth Bale, une seule issue…

Publié le 23 juillet 2020 à 16h00 par Th.B.

Ne semblant pas plus que ça embêté par son manque de temps de jeu, Gareth Bale devrait rester au Real Madrid à l’intersaison. À moins qu’une offre exotique en provenance du championnat de Chine ne change la donne.

Arrivé en 2013 au Real Madrid, Gareth Bale a brillé par intermittence au sein de la Casa Blanca. Un temps membre à part entière du onze de départ du club merengue formant d’ailleurs la fameuse BBC avec Karim Benzema et Cristiano Ronaldo, le Gallois a vu son statut changer au fil des saisons, et particulièrement sous la houlette de Zinedine Zidane. L’été dernier, l’entraîneur du Real Madrid ouvrait clairement la porte à un départ de Gareth Bale en justifiant son absence dans le groupe en raison de son transfert probable. Le Jiangsu Suning, formation du championnat chinois semblait tout proche de s’attacher ses services, avant que le deal ne capote. Et maintenant ?

La Chine, l’Eldorado de Bale et la dernière chance du Real Madrid ?