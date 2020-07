Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Kovac monte au créneau dans le dossier Jovic !

Publié le 23 juillet 2020 à 14h00 par Th.B.

Fraîchement nommé entraîneur de l’AS Monaco, Niko Kovac s’intéresserait selon la presse au profil de Luka Jovic. L’entraîneur croate a tenu à mettre les choses au clair concernant l’attaquant du Real Madrid.

Dimanche dernier, Niko Kovac est devenu le nouvel entraîneur de l’AS Monaco et est contractuellement lié au club de la Principauté pour les trois prochaines saisons. En seulement quelques jours en poste, le Croate aurait déjà des idées bien précises pour le mercato estival des Monégasques. D’après Sport BILD , Foot Mercato et L’Équipe , Niko Kovac pourrait se laisser tenter par Luka Jovic, un profil qu’il apprécierait particulièrement. L’ancien coach du Bayern Munich voudrait une valeur sûre à ce poste alors que l’avenir de Wissam Ben Yedder s’écrirait en pointillés sur le Rocher.

« Tout est possible, mais… »