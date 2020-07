Mercato - OM : André Villas-Boas en danger avec une de ses pistes ?

Foot - Mercato - OM

Auteur de 11 buts en Serie A, Jérémie Boga a réalisé une excellente saison sous les couleurs de Sassuolo. Dans le viseur de l’OM, l’ailier français serait toutefois plus proche de rester en Italie...

Le 10 Sport vous révélait le 30 juin dernier que les dirigeants de l’Olympique de Marseille surveillent de très près Jérémie Boga. Considéré comme l'une des grandes révélations de la Serie A cette saison, le joueur français de Sassuolo pourrait aussi rester en Italie. « Jérémie est un très bon joueur qui ferait du bien au Napoli, mais également à d’autres clubs. Nous verrons. Il est encore trop tôt pour dire quoi que ce soit. » a lancé Cristiano Giuntoli, directeur sportif du Napoli il y a quelques semaines. Les Azzurri seraient intéressés par Boga et si l’on en croit ces informations, le club italien n’aurait pas tardé à passer la seconde....

Selon les informations de Fabrizio Romano révélées sur son compte Twitter , des discussions, autour d’un éventuel transfert de Jérémie Boga vers le Napoli, auraient été entamées entre le club italien et le clan du joueur. Sans directeur sportif depuis le départ d’Andoni Zubizarreta, l’OM devra tout de même vite passer la seconde dans ce dossier si le club phocéen ne veut pas voir le Napoli s’attacher les services du joueur de 23 ans. L’arrivée de l’ailier gauche pourrait être un renfort très intéressant en vue de l’aventure européenne qu’attend l’OM la saison prochaine. Affaire à suivre.

Victor Osimhen will join #Napoli, confirmed. The agreement is ready to be completed for €60M with Lille. Osimhen will sign his contract until June 2025. Last details to be completed and then done deal. Talks ongoing also to sign Jeremie Boga from Sassuolo #transfers #Napoli