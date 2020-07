Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Real Madrid ne lâche rien pour Kylian Mbappé !

Publié le 23 juillet 2020 à 11h45 par La rédaction

Après avoir annoncé qu’il portera les couleurs du Paris Saint-Germain la saison prochaine, Kylian Mbappé a-t-il bousculé les plans du Real Madrid ? Aux dernières nouvelles, la grande opération prévue en 2021 serait toujours marquée au feutre rouge sur le calendrier de Zinédine Zidane !

« Je suis là et je suis dans le projet pour une quatrième année. Les 50 ans du club, c'est une année importante aux yeux du club, des supporters, de tout le monde. Je serai là quoi qu'il arrive et je vais essayer de ramener des trophées avec l'équipe et de faire tout mon possible pour donner le meilleur de moi-même. » a lancé Kylian Mbappé à la mi-temps du match amical du PSG contre le Celtic Glasgow mardi. C’est donc clair, le Champion du Monde portera bien les couleurs du club de la capitale la saison prochaine. Cette déclaration aurait-elle totalement bousculé les plans du Real Madrid ? Réponse !

Le Real Madrid ne change absolument rien !