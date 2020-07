Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette fois, Leonardo va passer un été plus tranquille…

Publié le 23 juillet 2020 à 6h45 par Th.B.

Alors que Kylian Mbappé a assuré qu’il allait faire partie de l’effectif du PSG la saison prochaine, Neymar serait loin de quitter le club en l’état actuel des choses. De quoi faire souffler Leonardo contrairement au mouvementé été dernier.

Kylian Mbappé a assuré dans le cadre de la victoire du PSG face au Celtic Glasgow mardi (4-0) qu’il comptait bien rester au sein du club de la capitale la saison prochaine. « Je suis là, je suis dans le projet pour une 4e année. Les 50 ans du club, c'est une année importante aux yeux du club, des supporters, je serai là quoi qu'il arrive » . Un message clair adressé à ses courtisans qui sont nombreux mais que deux seulement sortent du lot, à savoir Liverpool et le Real Madrid. Comme le10sport.com vous l’avait révélé début mai, Jürgen Klopp a contacté à plusieurs reprises le père Wilfrid Mbappé et le champion du monde afin de prendre le pouls pour une éventuelle opération et de lui faire part de son intérêt. Néanmoins, Mbappé ne penserait qu’au Real Madrid, mais pas pour tout de suite visiblement. De quoi retirer une sérieuse épine du pied à Leonardo qui contrairement à l’été dernier, ne devrait pas voir le feuilleton Neymar polluer son mercato.

Mbappé reste, Neymar heureux à Paris et le Barça largué