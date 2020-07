Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le feuilleton Lautaro Martinez prend une direction très claire...

Publié le 23 juillet 2020 à 17h30 par Amadou Diawara

Pour préparer la succession de Luis Suarez, le FC Barcelone serait déterminé à recruter Lautaro Martinez cet été. Toutefois, l'Inter ne compterait pas laisser filer son buteur argentin lors du mercato estival. Giuseppe Marotta et Antonio Conte ont expliqué très clairement qu'un départ de Lautaro Martinez n'était pas du tout d'actualité.

Le FC Barcelone ou l'Inter ? Dans quel club évoluera Lautaro Martinez la saison prochaine ? Alors qu'il a fêté ses 33 ans, Luis Suarez vit une saison compliquée. Peu épargné par les pépins physiques, l'international uruguayen semble avoir perdu de sa superbe et peine à évoluer à son plus haut niveau depuis quelques mois. Dans cette optique, le FC Barcelone serait déjà en quête de son héritier. Pour prendre la succession de Luis Suarez, le club catalan aurait plusieurs pistes en tête, mais sa grande priorité ne serait autre que Lautaro Martinez. Toutefois, l'Inter n'aurait pas du tout l'intention de s'en séparer. Pour refroidir les ardeurs du Barça, les Nerazzurri auraient fixé un prix XXL pour leur buteur argentin. En effet, pour laisser filer Lautaro Martinez cet été, la direction turinoise ne réclamerait pas moins de 111M€, soit le montant qui avait été négocié pour sa clause libératoire. Mais ce ne serait pas tout. Dans le but de briser les espoirs du FC Barcelone, Giuseppe Marotta compterait également le prolonger. Comme il l'a lui-même précisé, l'administrateur délégué de l'Inter aurait déjà programmé un rendez-vous avec le clan Lautaro Martinez pour étendre son bail.

«Il est heureux de porter le maillot de l'Inter et nous sommes heureux de l'avoir»

« L'opération renouvellement touche plusieurs joueurs, et notamment les plus jeunes avec qui le club veut être lié pendant longtemps. L'un d'eux est Lautaro (Martinez). Nous allons le faire très calmement. Il est heureux de porter le maillot de l'Inter et nous sommes heureux de l'avoir. Nous allons le rencontrer, tout comme d'autres joueurs » , a révélé Giuseppe Marotta au micro de Sky Sport . En plus de son administrateur délégué, Antonio Conte s'est également prononcé sur l'avenir de Lautaro Martinez. Et le coach de l'Inter semble en avoir marre d'entendre le nom de son numéro 10 être associé au FC Barcelone.

«Les rumeurs ne dérangent pas Lautaro»