Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : N'Golo Kanté décisif pour la succession de Thiago Silva ?

Publié le 23 juillet 2020 à 23h15 par A.D.

Pour assurer la succession de Thiago Silva, Leonardo aurait coché le nom de Milan Skriniar. Le directeur sportif du PSG pourrait voir ce dossier se décanter grâce à N'Golo Kanté.

En fin de contrat depuis le 30 juin, Thiago Silva a prolongé de deux mois pour pouvoir finir la Ligue des Champions avec le PSG. Lorsque la campagne européenne sera terminée, O Monstro mettra fin à huit saisons de bons et loyaux services avec le club parisien. Alors que Thomas Tuchel va perdre son capitaine, Leonardo s'activerait en coulisses pour lui trouver un remplaçant. Ainsi, le directeur sportif du PSG aurait identifié plusieurs cibles, et notamment celle menant à Milan Skriniar. Et grâce à N'Golo Kanté, Leonardo pourrait obtenir gain de cause cet été pour le défenseur de l'Inter.

Le dossier Skriniar débloqué par N'Golo Kanté ?

Selon les informations du journaliste italien Maurizio Pistocchi, l'Inter serait déterminé à recruter N'Golo Kanté et Emerson Palmieri lors du mercato estival. Pour mettre toutes les chances de leur côté, les Nerazzurri auraient l'intention de sacrifier Milan Skriniar, qui serait suivi par le PSG et Manchester United, et Marcelo Brozovic. Une nouvelle qui devrait faire les affaires de Leonardo. Reste à savoir si le directeur sportif parisien saura profiter de la situation.