Mercato - Barcelone : Ce coup de gueule sur l'avenir de Lautaro Martinez...

Publié le 23 juillet 2020 à 13h00 par A.D.

Alors que le FC Barcelone voudrait s'attacher les services de Lautaro Martinez, Antonio Conte, le coach de l'Inter, y est allé de son coup de gueule.

Luis Suarez a déjà fêté ses 33 ans et ne représente plus l'avenir du FC Barcelone. Dans cette optique, le Barça préparerait déjà la succession de son numéro 9 et voudrait plus que tout recruter Lautaro Martinez cet été. Toutefois, l'Inter ne l'entendrait pas de cette oreille et ferait tout son possible pour retenir son numéro 10. Interrogé par Sky Sport , Giuseppe Marotta a confié qu'il comptait rencontrer Lautaro Martinez très prochainement pour lui offrir un tout nouveau contrat. « L'opération renouvellement touche plusieurs joueurs, et notamment les plus jeunes avec qui le club veut être lié pendant longtemps. L'un d'eux est Lautaro (Martinez). Nous allons le faire très calmement. Il est heureux de porter le maillot de l'Inter et nous sommes heureux de l'avoir. Nous allons le rencontrer, tout comme d'autres joueurs » . Après Giuseppe Marotta, Antonio Conte s'est également exprimé sur l'avenir de Lautaro Martinez. Au micro de Sky Sport , le coach de l'Inter a fait passer un message clair.

«Les rumeurs autour de lui sont agaçantes et insultent son intelligence»