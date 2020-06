Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Xavi Simons ne regrette pas le FC Barcelone !

Publié le 16 juin 2020 à 4h30 par T.M.

L’été dernier, Xavi Simons a quitté le FC Barcelone pour le PSG. Un choix que ne regrette en aucun cas le prodige néerlandais.

Si le PSG voit chaque année plusieurs de ses pépites quitter le nid, le club de la capitale réussit tout de même à attirer de grands joueurs en devenir. Cela a été le cas l’été dernier avec Xavi Simons. A 17 ans, le Néerlandais a fait le choix de quitter le FC Barcelone pour rejoindre les U19 parisiens. Au centre de toutes les attentions du côté de La Masia, le centre de formation du club blaugrana, le milieu de terrain a donc choisi de poursuivre sa progression avec le PSG. Et ce choix, Xavi Simons en est fier.

« Je crois que c’était un bon changement »