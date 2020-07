Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le danger est toujours présent pour Kylian Mbappé !

Publié le 24 juillet 2020 à 2h00 par G.d.S.S.

Malgré les dernières précisions rassurantes de Kylian Mbappé sur son avenir au PSG, le Real Madrid ne lâche pas l’affaire et envisagerait toujours de revenir à la charge dans un an pour l’international français.

Interrogé au micro de beINSPORTS mardi après le carton du PSG en match amical face au Celtic Glasgow (5-0), Kylian Mbappé avait officiellement annoncé qu’il ne partirait pas cet été : « Je suis là et je suis dans le projet pour une quatrième année (…) Je serai là quoi qu'il arrive et je vais essayer de ramener des trophées avec l'équipe et de faire tout mon possible pour donner le meilleur de moi-même ». Un discours rassurant donc de la part de Mbappé, mais en Espagne, le Real Madrid semble toujours autant déterminé à recruter le numéro 7 du PSG.

Le Real sera bien là en 2021

Comme l’a révélé Ok Diario jeudi, cette déclaration de Kylian Mbappé n’aurait strictement rien changé aux intentions de Zinedine Zidane et du Real Madrid, qui programment depuis plusieurs semaines une offensive en 2021 pour l’attaquant français. Ce dernier n’aura alors plus qu’une seule année de contrat avec le PSG, et Leonardo ne sera plus en position de force. Sauf si le directeur sportif parisien parvient à prolonger Mbappé d’ici là…