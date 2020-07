Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : La voie se dégage pour Kovac avec Jovic !

Publié le 23 juillet 2020 à 22h30 par Th.B.

Dans les plans de l’AS Monaco notamment, Luka Jovic pourrait quitter le Real Madrid, mais pas forcément pour y rejoindre le club de la Principauté, la concurrence étant rude. Néanmoins, rien ne serait perdu pour l’ASM.

« Tout est possible, on peut beaucoup écrire mais il n’y a rien à dire » . Voici le message que Niko Kovac faisait passer mercredi alors que les rumeurs envoyant Luka Jovic à l’AS Monaco vont bon train. Le nouvel entraîneur de l’ASM souhaiterait recruter l’international serbe qui est en perte de vitesse depuis son arrivée au Real Madrid l’été dernier après une saison pleine de réussite à l’Eintracht Francfort. Mais Luka Jovic aurait la cote sur le marché…

Le Napoli OUT, la menace anglaise pour l’AS Monaco avec Luka Jovic ?