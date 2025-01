Le PSG recalé en direct : Dégoûté, il ne veut pas jouer à Paris !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Qualifié pour les barrages de la Ligue des champions, le PSG est certain d’affronter un club français, à savoir l’AS Monaco ou le Stade Brestois. Ce qui n’enchante pas vraiment les Bretons, désireux d’affronter Benfica comme l’a reconnu Pierre Lees-Melou mercredi soir après la défaite face au Real Madrid (0-3).

Craignant un temps pour sa place en Ligue des champions, le Paris Saint-Germain a finalement fini en beauté la première étape de sa campagne européenne. Une semaine après leur succès contre Manchester City (4-2), les hommes de Luis Enrique ont enchaîné sur la pelouse de Stuttgart (4-1) ce mercredi, leur permettant de décrocher un billet pour les barrages. L’adversaire sera connu vendredi, mais il est d’ores et déjà acté qu’un duel franco-français aura lieu.

L'AS Monaco ou le Stade Brestois pour le PSG

15e de la phase de ligue, le PSG affrontera le 17e ou 18e du classement, à savoir l’AS Monaco ou le Stade Brestois, pour une double confrontation qui aura lieu le 11 ou 12 février pour l’aller puis le 18 ou 19 pour le retour. En Bretagne, on espère en tout cas éviter le leader de la Ligue 1.

« Paris ce serait c*n quand même »

Interrogé par Canal+ après la défaite face au Real Madrid (0-3), Pierre Lees-Melou n’a pas caché son envie d’éviter le PSG. « Ah put***. Paris ce serait c*n quand même, on les connaît, on les joue assez. Ce serait plutôt cool de choper Benfica, explique le milieu brestois. Tant pis, tu m’as un peu miné le moral. Ce serait dommage pour la compétition et pour nous de tomber sur Paris. Mais bon, quoi qu’il arrive, c’est déjà magnifique qu’on soit là ! »