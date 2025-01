Dembélé annonce une «bagarre» au PSG !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Après un début de campagne européenne très compliqué, le PSG a finalement fini en trombe pour en s'imposant contre Manchester City (4-2) puis à Stuttgart (4-1). Qualifié pour les barrages, le club de la capitale affrontera Brest ou Monaco pour rejoindre les huitièmes de finale. Ousmane Dembélé annonce une «bagarre».

En fin d'année dernière, lorsque le PSG enchaînait les déceptions en Ligue des champions, les doutes étaient permis concernant une éventuelle qualification pour le tour suivant. Finalement, les Parisiens ont inversé la tendance en enchaînant trois victoires consécutives contre le RB Salzbourg (3-0), Manchester City (4-2) et Stuttgart (4-1).

Brest ou Monaco pour le PSG

Par conséquent, le PSG a terminé à la 15e place de cette phase de poule unique et affrontera donc un club français en barrages. Ce sera soit Brest, soit l'AS Monaco, avant un éventuel huitième de finale bouillant contre Liverpool ou le FC Barcelone.

«Quoi qu’il arrive, en barrages, c’est la bagarre»

Cela s'annonce donc très chaud pour le PSG, et Ousmane Dembélé, auteur d'un triplé mercredi soir, promet même une belle bagarre. « Quoi qu’il arrive, en barrages, c’est la bagarre. On va se préparer tranquillement, il y a des matches de championnat avant. On verra », lâche-t-il au micro de Canal+ après la victoire contre Stuttgart.