Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une offre de 65M€ formulée pour contrarier les plans de Leonardo ?

Publié le 24 juillet 2020 à 7h15 par La rédaction

A la recherche d'un défenseur central, Leonardo penserait notamment à faire venir Kalidou Koulibaly au PSG. Une idée que partagerait aussi Pep Guardiola à Manchester City, passant même déjà à l'attaque pour le joueur de Naples.

La défense pourrait bien être l’un des chantiers principaux de l’été de Leonardo. Orphelin de Thiago Silva à la fin de la saison, et ayant vu partir Tanguy Kouassi pour le Bayern Munich, le PSG pourrait prochainement accueillir nouveau défenseur central pour venir renforcer l’arrière-garde de Thomas Tuchel. Le profil de Kalidou Koulibaly serait notamment très apprécié du côté de Paris, mais la Premier League lui fait également les yeux doux. Et un gros danger nommé Guardiola pourrait se rapprocher dangereusement pour le Sénégalais de Naples…

Une première offre formulée par Manchester City ?