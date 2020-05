Foot - PSG

PSG : Comment Marquinhos est devenu monstrueux

Publié le 23 mai 2020 à 16h30 par La rédaction

Au départ frêle à son arrivée au PSG, Marquinhos a su s’imposer et devenir un véritable monstre dans la défense parisienne, détrônant Thiago Silva de son piédestal et lui chipant, au passage, le brassard de capitaine régulièrement. Comment Marquinhos est devenu le monstre qu’il est aujourd’hui ?

« Champion, mon frère ! » Cette phrase, tous les supporters parisiens la connaissent. Prononcée par Marquinhos ou encore Lucas Moura, elle fait suite à un nouveau titre de Ligue 1 remporté par le PSG. Et elle reflète parfaitement la mentalité de Marquinhos. Celle d’un champion, d’un battant, toujours là pour la gagne. Arrivé en provenance de l’AS Roma en 2013, Marquinhos avait encore une allure enfantine : appareil dentaire, quelques imperfections sur la peau, et assez frêle pour un défenseur central. Pourtant, une grosse pression pesait déjà sur ses épaules, après les 31 millions d’euros déboursés par le PSG pour l’attirer…

La patience, la plus grande des vertus

Dès son arrivée, Marquinhos a donc une grosse pression sur ses épaules. Il débarque dans un effectif où Thiago Silva règne en maître dans le cœur de la défense. Une aubaine pour lui, qui prendra le temps de progresser aux côtés de l’ancien du Milan AC. Lors de sa première saison, il participe à 32 rencontres, et sa progression est fulgurante. Par la suite, Marquinhos commence à s’imposer comme un élément important de l’effectif parisien, et dispute de plus en plus de matchs, tout en goûtant à la Coupe d’Europe. Aujourd’hui, ce n’est pas moins de 278 rencontres disputées sous le maillot parisien… Et après avoir patienté pour avoir sa place et progressé, le voilà devenu un monstre, courtisé par le FC Barcelone ou encore la Juventus…

Marquinhos taille patron

Aujourd’hui, après toutes les déceptions de Thiago Silva dans les grands matchs, Marquinhos pourrait rapidement devenir LE patron de la défense parisienne. A 25 ans, le plus beau de sa carrière de défenseur central est encore devant lui. Capitaine lorsque Thiago Silva n’évolue pas sur le terrain, Marquinhos s’est imposé comme un leader né. Combatif, technique et devenu physiquement puissant, il a tout du défenseur central moderne, et évolue parfois un cran plus haut sur le terrain lorsque Thiago Silva et Kimpembe enchaînent les bonnes performances. Il y a toujours une place pour lui dans l’effectif parisien, que ce soit en défense ou au milieu de terrain, et ce dernier pourrait se retrouver facilement dans un des plus grands clubs européens… Ou rester pour devenir une légende au PSG. Le choix lui appartient…