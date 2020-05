Foot - PSG

PSG - Polémique : Salaires, Titanic... L'énorme coup de gueule de Riolo !

Publié le 23 mai 2020 à 4h00 par A.M.

Alors la négociation concernant la baisse des salaires engendrerait des tensions au PSG, Daniel Riolo ne manque pas de fustiger l'attitude des Parisiens.

Depuis deux mois, le football est arrêté en France et ne reprendra pas cette saison à cause de la pandémie de Covid-19. Par conséquent, dans plusieurs clubs européens, les joueurs ont consenti d'importants efforts en baissant leur salaire de manière drastique. Toutefois, ce n'est pas le cas en France et notamment au PSG qui possède l'une des masses salariales les plus importantes en Europe. Et L'Equipe a d'ailleurs révélé que cette situation créerait de vives tensions en interne, Nasser Al-Khelaïfi étant passablement remonté contre ses joueurs, en particulier Thiago Silva qui ne ferait aucun effort pour baisser son salaire ou convaincre les autres de le faire. Une situation qui agace également beaucoup Daniel Riolo.

«Franchement, c’est dégueulasse»