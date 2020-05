Foot - PSG

PSG : Neymar attend un appel de Leonardo !

Publié le 20 mai 2020 à 20h45 par B.C.

Confiné au Brésil depuis maintenant deux mois, Neymar attendrait un signe du PSG pour rentrer en France.

Dès l'annonce de la mise en place du confinement en France pour limiter la propagation du coronavirus, Neymar avait décidé de quitter le pays pour retrouver sa résidence à Mangaratiba, au Brésil. Un départ qui n'a pas été synonyme de vacances pour l'attaquant du PSG puisque ce dernier a multiplié les entraînements depuis chez lui avec son entraîneur personnel, Ricardo Rosa, dans l'optique de disputer la fin de la saison avec son club. En effet, même si la fin de la Ligue 1 a été actée, il pourrait en être autrement pour la Ligue des Champions, compétition dans laquelle le PSG s'est qualifié pour les quarts de finale grâce à sa victoire face au BVB, et pour les deux coupes nationales. « Je suis ici, je m’entraîne dur, au même rythme et à la même fréquence que j’aurais eue au club. Je m’entraîne encore plus dur en fait, avec plus d’activités pour compenser le manque de jeu. L’intention est d’être prêt quand ils signalent le retour des activités au club », avait confié Neymar il y a quelques jours.

Neymar attend un signe du PSG pour revenir