PSG : Di Maria rend un vibrant hommage à Cavani !

Publié le 17 mai 2020 à 5h45 par Th.B.

Coéquipier d’Edinson Cavani au PSG et proche de l’international uruguayen, Angel Di Maria a dressé un portrait très flatteur d’El Matador, le meilleur buteur de l’histoire du club.

Arrivé à l’été 2013 en provenance du Napoli, Edinson Cavani a depuis empilé les buts pour le PSG en dépassant petit à petit les Pauleta et Zlatan Ibrahimovic au classement des meilleurs buteurs de l’histoire du club pour finalement devenir le meilleur. Attaquant très mobile et capable d’évoluer sur les ailes comme il l’a prouvé à ses débuts au PSG jusqu’à ce qu’Ibrahimovic quitte le club à l’été 2016, Cavani est un attaquant hors pair au sens du but et aux mouvements atypiques comme son coéquipier Angel Di Maria l’a assuré.

« Il y a peu d’avants-centres comme lui »