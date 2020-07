Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Kylian Mbappé a reçu un gros coup de pression par le Qatar !

Publié le 24 juillet 2020 à 11h15 par H.G.

Alors que le Real Madrid rêverait de s’attacher les services de Kylian Mbappé, le Qatar serait disposé à laisser filer le Français après la Coupe du Monde 2022. Mais avant cela, l’état major parisien basé à Doha aurait l’intention de durcir le ton avec son attaquant de 21 ans.

« Je suis là et je suis dans le projet pour une quatrième année. Les 50 ans du club, c'est une année importante aux yeux du club, des supporters, de tout le monde. Je serai là quoi qu'il arrive et je vais essayer de ramener des trophées avec l'équipe et de faire tout mon possible pour donner le meilleur de moi-même », a lâché Kylian Mbappé ce mardi au micro de beIN Sport . Ce faisant, l’international français a balayé d’un revers de main la possibilité qu’il puisse quitter le PSG dès cet été, chose qui va donc le conduire à rester dans la capitale française pour une quatrième saison. Seulement voilà, alors que son contât expirera en juin 2022, cette quatrième année pourrait bien être sa dernière dans la capitale française dans la mesure où le Real Madrid souhaiterait passer à l’action pour le recruter dès l’été 2021, à un an du terme de son contrat. Dans le même temps, si le clan de Kylian Mbappé travaillerait déjà avec le Real Madrid dans l’optique de sa venue, celui-ci pourrait ne pas être opposé à l’idée d’une prolongation de contrat si jamais une clause libératoire venait à être insérée dans son éventuel nouveau contrat.

Le Qatar préférerait mettre Kylian Mbappé au placard plutôt que le vendre en 2021 !