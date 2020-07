Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Énorme indice sur le prochain club de Lionel Messi ?

Publié le 24 juillet 2020 à 9h00 par G.d.S.S.

Alors que son avenir au FC Barcelone est encore très incertain, Lionel Messi pourrait finalement se diriger vers un transfert à l’Inter puisque son père, qui gère ses affaires, vient d’acquérir un appartement à Milan.

« Je ne doute pas sur le fait qu'il continuera au Barça, son avenir est ici, dans le football et après le football », confiait récemment Josep Maria Bartomeu, le président du FC Barcelone, assurant donc que Lionel Messi (33 ans) resterait au sein du club catalan cet été. Pourtant, en dépit de ce discours qui se veut rassurant sur l’avenir de la star argentine, sa situation contractuelle suscite de nombreuses interrogations puisque Messi est engagé jusqu’en juin 2021 avec le Barça. Et la presse italienne relance totalement le dossier…

Messi pourrait atterrir à l’Inter