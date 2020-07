Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Neymar, Mbappé… Qui faut-il prolonger en priorité ?

Publié le 24 juillet 2020 à 8h00 par La rédaction

Que les fans du PSG se rassurent, Neymar et Kylian Mbappé seront toujours là la saison prochaine. De quoi permettre à Leonardo de souffler un peu et d’aborder plus sereinement la question de leur avenir et d’une prolongation. Mais qui faut-il prolonger en priorité ?

En 2017, le PSG frappait un très gros coup en attirant successivement Neymar puis Kylian Mbappé. Depuis, les deux stars font le bonheur du club de la capitale, où ils sont d’ailleurs sous contrat jusqu’en 2022. Néanmoins, leurs avenirs ne cessent de faire parler sur le mercato alors que le Brésilien rêverait d’un retour au FC Barcelone et que le Real Madrid préparerait son offensive pour le Français. Mais que Leonardo se rassure, le départ de Neymar ou Mbappé n’interviendra pas cet été, notamment en raison des répercussions financières du coronavirus. Le champion du monde l’a d’ailleurs annoncé, il sera bien au PSG la saison prochaine, tandis que selon les informations du Parisien , l’international auriverde aurait quasiment aucune chance de s’en aller cet été.

Ils ne partiront pas cet été, mais prolongeront-ils ?

Pour cet été, les feuilleton Neymar et Kylian Mbappé sont donc réglés. Pour autant, ce n’est pas pour cela, que Leonardo en aurait fini avec eux. En effet, au PSG, la question de la prolongation du Brésilien et du Français est sur la table. Du côté de Doha, celle de Mbappé serait d’ailleurs une priorité, le propriétaire qatari ne voulant d’ailleurs pas entendre parler d’un départ. En ce qui concerne Neymar, cela était loin d’être gagné il y a quelques mois, mais aujourd’hui, le voir prolonger serait bien une possibilité. En effet, comme vous l’a révélé Le 10 Sport, le joueur de 28 ans est plus heureux que jamais dans la capitale. Un contexte qui serait ainsi favorable pour le voir parapher ce nouveau bail. Mais tout cela aura un prix et il pourrait donc falloir faire des choix…



Alors, qui faut-il prolonger en priorité ?