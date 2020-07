Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le Barça va passer à l’action pour Ansu Fati !

Publié le 24 juillet 2020 à 20h00 par H.G.

Alors qu’Ansu Fati est annoncé avec insistance sur les tablettes de Manchester United, le FC Barcelone aurait l’intention de passer à l’action prochainement afin de blinder le contrat de sa jeune pépite.

Auteur de performances très séduisantes lorsqu’Ernesto Valverde et Quique Setién ont fait appel à lui cette saison, Ansu Fati est parvenu à se faire un place dans l’effectif du FC Barcelone. Cependant, cette prise de pouvoir du joueur de 17 ans formé au sein de la Masia se serait aussi accompagnée d’un intérêt croissant des grandes écuries à son égard, et notamment de Manchester United. En effet, depuis plusieurs semaines, il est annoncé que les Red Devils seraient prêts à investir une somme supérieure à 100M€ afin de l’arracher au Barça au cours de la prochaine session estivale des transferts. D’après les informations de SPORT , l’écurie de Premier League serait même disposée à tripler ses émoluments pour convaincre Ansu Fati de rejoindre ses rangs. Pour autant, face à cette situation, le FC Barcelone n’aurait pas l’intention de se laisser faire si facilement et prévoirait d’agir dans les plus brefs délais afin de mettre fin au feuilleton.

Une clause à 300M€ dans le contrat d’Ansu Fati ?